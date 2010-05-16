Визначився володар Кубка України з футболу

Сімферопольска Таврія вперше в своїй історії здобула Кубок України з футболу і завоювала путівку в четвертий кваліфікаційний раунд Ліги Європи.

У фінальному матчі сімферопольці переграли донецький Металург із загальним рахунком 3:2.

Основний час матчу переможця не виявив. Долю поєдинку вирішив гол Лакі Ідахора у першому доданому таймі.

Кубок України 2009-2010. Фінал

Таврія - Металург Д 3:2 (2:2)

Голи: Фещук 2, Ковпак 40 пен., Ідахор 96 – Мхітарян 51, Сержіо 74.