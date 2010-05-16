Маркевич вважає ідею об’єднання чемпіонатів України та Росії нонсенсом
18:14, 16 травня 2010Спорт
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Тренер дав прес-конференцію
Головний тренер збірної України з футболу та Футбольного клубу «Металіст» Мирон МАРКЕВИЧ негативно оцінює ідею об’єднання футбольних чемпіонатів України та Російської Федерації.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у неділю на прес-конференції тренерського штабу національної збірної в Харкові, відповідаючи на запитання журналістів.
«На мою думку, то якийсь нонсенс», - сказав М.МАРКЕВИЧ.
Як повідомляли українські ЗМІ, деякі власники провідних футбольних клубів української Прем’єр-ліги висловилися за об’єднання футбольних чемпіонатів України та Росії в один, аргументуючи це збільшенням відвідуваності ігор та посиленням загального рівня команд об’єднаного чемпіонату.
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