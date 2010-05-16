Маркевич розповів про втрати збірної перед матчем з Литвою

За збірну України з футболу в матчі 25 травня з Литвою в Харкові не зможуть зіграти ряд гравців основного складу команди.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції сказав Головний тренер збірної Мирон МАРКЕВИЧ.

За його словами, національній збірній в матчі з Литвою не допоможе форвард Андрій ВОРОНІН, «якого буде прооперовано 17 травня», захисники Євген ХАЧЕРІДІ, Віталій МАНДЗЮК та Віталій ФЕДОРІВ, а також воротар Олександр ШОВКОВСЬКИЙ.

«На жаль, МАНДЗЮК в останній грі дістав травму - буде лікуватись. І, на жаль, вчора ФЕДОРІВ в матчі з “Локомотивом” також розтягнув стегно, але ми на них розраховуємо в подальшому», - сказав М.МАРКЕВИЧ.

М.МАРКЕВИЧ зауважив, що відсутність О.ШОВКОВСЬКОГО зумовлена «невеличкими проблеми», але тренерський штаб відзначив його гарну функціональну готовність та висловив сподівання на його допомогу в майбутніх іграх збірної.

Окрім цього, М.МАРКЕВИЧ додав, що не викликатиме на найближчі матчі національної збірної гравців молодіжної збірної України з футболу, оскільки ця команда претендує на першість у відборі до молодіжного Євро-2010.

Говорячи про проблеми збірної, М.МАРКЕВИЧ відзначив тільки кадрові проблеми, підкресливши належну технічну забезпеченість.

«База готова і ми почнемо з 18 числа готуватися до тих трьох матчів, які в нас є – Литва, Румунія і Норвегія», - підсумував М.МАРКЕВИЧ.