Пітерський "Зеніт" виграв Кубок Росії з футболу сезону 2009/2010. У фінальному матчі, що відбувся в Ростові, "Зеніт" здобув перемогу над новосибірським клубом "Сибір" з рахунком 1:0.

Єдиний гол в матчі на 60-ій хвилині забив Роман Широков: він реалізував пенальті, призначений за гру рукою в штрафному "Сибіру".

Повністю перегравши "Сибір" по ходу зустрічі, "Зеніт" наприкінці мало не втратив перевагу в рахунку. У доданий арбітром час після удару одного з футболістів новосибірського клубу Ніколас Ломбертс зупинив м`яч майже на лінії воріт.

"Зеніт" став володарем Кубка Росії удруге в своїй історії. Свій перший кубок пітерський клуб виграв у сезоні 1998/1999.

Лента.ру