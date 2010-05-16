Тимощук із Баварією узяв ще й Кубок Німеччини

Мюнхенська "Баварія", за яку грає Анатолій Тимощук, стала володарем Кубка Німеччини з футболу. Про це повідомляє Лента.руз посиланням на AFP.

У фінальному матчі турніру, який відбувся у суботу, 15 травня, мюнхенській команді протистояв "Вердер" з Бремена. Зустріч завершилася упевненою перемогою "Баварії" з рахунком 4:0. Голи у складі мюнхенців забили Ар’єн Роббен, Івіца Оліч, Франк Рібері і Бастіан Швайнштайгер.

Таким чином, "Баварія" поповнила свій актив другим трофеєм сезону 2009/2010: раніше мюнхенці виграли чемпіонат Німеччини. "Баварія" також зіграє у фіналі Ліги чемпіонів і у разі перемоги може оформити спортивний триплет, тобто виграти відразу три турніри в одному сезоні.

Цікаво, що суперником баварців у фіналі головного клубного турніру Європи стане міланський "Інтер", який також націлився на третій трофей сезону. Фінальний матч пройде в Мадриді 22 травня.