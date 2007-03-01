Півзахисник сказав ”Ідіть ви на...” мовою жестів (фото)

Європейський союз футбольних асоціацій (УЕФА) виніс покарання півзахисникові "Баварії" Марку ван Боммелу за непристойний жест у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Реала". Голландець, який уже приніс свої вибачення, дискваліфікований на один матч умовно, а також оштрафований на 6200 євро, повідомляє офіційний сайт УЕФА.

Умовна дискваліфікація означає, що якщо протягом найближчого року ван Боммел буде помічений в порушенні правив fair play, то він пропустить один з матчів під егідою УЕФА. Крім того, півзахисник зобов`язаний взяти участь у спеціальній програмі, спрямованій на пропаганду принципів fair play серед юних футболістів.

Нагадаємо, що, святкуючи свій гол у ворота "Реала", забитий наприкінці зустрічі, ван Боммел показав характерний непристойний жест у бік трибуни, де силіли болільники мадридського клубу. Перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів закінчився перемогою "Реала" (3:2), але гол ван Боммела значно збільшив шанси "Баварії" на загальний успіх.

Гра у відповідь відбудеться в Мюнхені 7 березня. Для виходу в 1/4 фіналу "Баварії" потрібна перемога з рахунком 1:0, 2:1 або з різницею в два і більше м`ячів.

Лента.ру