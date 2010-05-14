Львів готуватиметься до Євро-2012 без стадіону

Експерти УЄФА представили Львову план організаційної частини фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, директор департаменту «ЄВРО 2012» Львівської міської ради Олег ЗАСАДНИЙ заявив, що у місті розпочався новий етап підготовки міста до ЄВРО-2012 – менеджмент організації події.

«Ми не можемо чекати наступного року, коли закінчиться будівництва стадіону у Львові, щоб розпочати наступний етап підготовки міста до УЄФА ЄВРО-2012. Тому сьогодні розпочинаємо роботу над безпосередньою організацією турніру паралельно до процесу зведення спортивної арени. На зустріч було запрошено представників правоохоронних органів, служби з надзвичайних ситуацій, управління охорони здоров’я, представників міської влади, - тобто, тих осіб, які відповідатимуть за якісну організацію УЄФА ЄВРО-2012 в місті Львові», - цитує голову UEFA Events SA Хеймо ШІРГІ прес-служба Львівської мерії.

Як інформує прес-служба Львівської міськради, Х.ШІРГІ повідомив, що у складі УЄФА наприкінці минулого року було створено спеціальну структуру - UEFA Events SA, яка відповідає за організаційну частину не тільки турніру ЄВРО-2012, але й Ліги Чемпіонів та Європейської Ліги УЄФА. Відповідно до презентованого футбольного календаря УЄФА, у грудні 2011 року під час фінального жеребкування у Києві стане відомо, команди яких країн гратимуть у Львові.

Сьогодні, 14 травня, відбулася робоча зустріч за участю експертів УЄФА: голови UEFA Events SA – Х.ШІРГІ, директора з організації турніру в Україні Бо СОДСТРЬОМА, консультанта з питань безпеки Кенні СКОТ, представників департаменту «ЄВРО-2012» Львівської міської ради, МОК «ЄВРО-2012 Україна», ЛКП «Дирекція з будівництва стадіону у м. Львові», міського управління транспорту, правоохоронних органів, ГУ МНС України у Львівській області, управління охорони здоров’я.