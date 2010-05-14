Суперник Кличка обіцяє шокувати світ

Альберт Сосновскі (45-2-1, 27 KO) не сумнівається в тому, що здобуде перемогу над чемпіоном світу WBC в надважкій вазі Віталієм Кличком (39-2, 37 KO).

Про це польський боксер заявив у коментарі fightnews.

"Я шокую світ. Все має свою причину, і це мій час. Клички правили в надважкій вазі досить довго. Я виграю цей бій для всіх моїх польських вболівальників з усього світу".

"Боротьба з Кличком за титул чемпіона світу WBC є мрією, - зазначив Сосновскі. - Здавалося, нездійсненна мрія, коли я вперше почав боксувати, але тепер це реальність. Виграти титул чемпіона світу - більше, ніж мрія. Я буду на вершині світу".

За словами поляка, обидві руки Кличка є "летальними і небезпечними".

"Він є потужним і жорстким. Важко знайти спаринг-партнера, який може імітувати його, бо ніхто не б`ється як він. З технічної точки зору, Кличко робить тонни помилок, але він дуже жорсткий і розумний у рингу. Він ніколи не дозволяє вести твій бій, але я знайду спосіб отримати вигоду з помилок, які він робить на ринзі", - впевнений боксер.

Як заявив Сосновскі, йому немає чого втрачати, "і я знаю, що мені дають небагато шансів".

"Вони не знають мене і те, як важко я тренуюся. Я буду агресивним і йти на ризик, бо дуже багато бійців вийшли в ринг проти Кличка просто заробити чек", - наголосив спортсмен.

"Я буду рухатися у бік, намагаючись вивчити його оборонні помилки, і подивитися, що відбувається, коли він влучає. Агресія, рух і швидкість є ключовими для мене, щоб виграти. Я не буду просто стояти там, і давати йому бити мене, як це робили інші. Все або нічого", - сказав Соcновскі.

Нагадаємо, бій відбудеться 29 травня у німецькому Гельзенкірхені

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