”Шахтар” спростовує чутки про Тимощука
10:35, 01 березня 2007Спорт
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Палкін зробив офіційну заяву
|Рінат Ахметов, Мірча Луческу і виконавчий директор ФК ”Шахтар” Сергій Палкін
Як повідомили УНІАН в прес-службі "Шахтаря", за словами С.ПАЛКІНА, чутки про розрахунок газом "не мають під собою грунту".
"Наш клуб завжди веде відкриту політику. Всі контракти, що укладаються, абсолютно чисті й прозорі. Я офіційно заявляю, що ніякої газової складової в домовленості про перехід А.ТИМОЩУКА в "Зеніт" не немає і бути не могло", - сказав С.ПАЛКІН.
Він підкреслив, що "Шахтар" - це футбольний клуб, а не газовий трейдер".
Як повідомляв УНІАН, 27 лютого А.ТИМОЩУК підписав 4-річний контракт з петербурзьким ФК "Зеніт". Вартість трансферу становила 20 млн. доларів - рекордна сума для країн СНД.
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