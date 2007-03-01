”Шахтар” спростовує чутки про Тимощука

10:35, 01 березня 2007
Спорт
999

Палкін зробив офіційну заяву

Палкін Луческу Ахметов
Генеральний директор футбольного клубу "Шахтар" (Донецьк) Сергій ПАЛКІН спростував чутки про те, що за трансфер півзахисника Анатолія ТИМОЩУКА російський клуб "Зеніт" частково розплатиться газом.

Як повідомили УНІАН в прес-службі "Шахтаря", за словами С.ПАЛКІНА, чутки про розрахунок газом "не мають під собою грунту".

"Наш клуб завжди веде відкриту політику. Всі контракти, що укладаються, абсолютно чисті й прозорі. Я офіційно заявляю, що ніякої газової складової в домовленості про перехід А.ТИМОЩУКА в "Зеніт" не немає і бути не могло", - сказав С.ПАЛКІН.

Він підкреслив, що "Шахтар" - це футбольний клуб, а не газовий трейдер".

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого А.ТИМОЩУК підписав 4-річний контракт з петербурзьким ФК "Зеніт". Вартість трансферу становила 20 млн. доларів - рекордна сума для країн СНД.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter