”Шахтар” спростовує чутки про Тимощука

Генеральний директор футбольного клубу "Шахтар" (Донецьк) Сергій ПАЛКІН спростував чутки про те, що за трансфер півзахисника Анатолія ТИМОЩУКА російський клуб "Зеніт" частково розплатиться газом.

Як повідомили УНІАН в прес-службі "Шахтаря", за словами С.ПАЛКІНА, чутки про розрахунок газом "не мають під собою грунту".

"Наш клуб завжди веде відкриту політику. Всі контракти, що укладаються, абсолютно чисті й прозорі. Я офіційно заявляю, що ніякої газової складової в домовленості про перехід А.ТИМОЩУКА в "Зеніт" не немає і бути не могло", - сказав С.ПАЛКІН.

Він підкреслив, що "Шахтар" - це футбольний клуб, а не газовий трейдер".

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого А.ТИМОЩУК підписав 4-річний контракт з петербурзьким ФК "Зеніт". Вартість трансферу становила 20 млн. доларів - рекордна сума для країн СНД.