Перший канал підписав контракт із Савіком Шустером
06:34, 13 травня 2010Спорт
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Щодо виробництва спортивного проекту
Національна телекомпанія України підписала угоду з «Савік шустер студією» щодо виробництва спортивного проекту.
Про це виданню "Телекритика" розповів генеральний директор телекомпанії Єгор Бенкендорф.
«Факт підписання контракту можу підтвердити. Також можу сказати, що це буде цікавий проект», - зазначив він.
Детальнішу інформацію щодо проекту Єгор Бенкендорф пообіцяв надати 13 травня під час прес-конференції НТКУ.
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