Перший канал підписав контракт із Савіком Шустером

Щодо виробництва спортивного проекту

Національна телекомпанія України підписала угоду з «Савік шустер студією» щодо виробництва спортивного проекту. Про це виданню "Телекритика" розповів генеральний директор телекомпанії Єгор Бенкендорф. «Факт підписання контракту можу підтвердити. Також можу сказати, що це буде цікавий проект», - зазначив він. Детальнішу інформацію щодо проекту Єгор Бенкендорф пообіцяв надати 13 травня під час прес-конференції НТКУ.

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