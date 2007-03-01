Кубкові матчі в Європі: тренера Севільї винесли з поля на носилках

На футбольних полях Італії пройшли матчі 25-го туру чемпіонату країни. Переможна серія міланського «Інтера», що тривала 17 матчів, завершилася: лідер зіграв внічию – 1:1 – на своєму полі з «Удінезе». Але, оскільки «Рома» також завершила свій матч внічию (2:2 в гостях з «К’єво»), «Інтер» зберіг перевагу в 14 очок.

У Німеччині вже відомі півфіналісти Кубка. В середу «Штутгарт» виграв у «Герти» - 2:0 і приєднався до «Айнтрахту», «Нюрнбергу» і «Вольфсбургу» у четвірці кращих.

В Іспанії завершилися три матчі у відповідь 1/4 фіналу Королівського кубка. «Барселона», «Хетафе» і «Ла-Корунья» вийшли до півфіналу. А ось зустріч «Бетіса» і «Севільї» було на 56-ій хвилині зупинено. Після того, як кращий бомбардир гостей Фредерік Кануте відкрив рахунок, розлючені вболівальники «Бетіса» кинули якийсь предмет у головного тренера «Севільї» Хуанде Рамоса, завдавши тому серйозної травми – наставника винесли з поля на носилках. До цього моменту «Севілья» вела – 1:0, а перша гра завершилася нульовою нічиєю.

Півфіналістами Кубка Франції в середу стали «Сошо», який виграв у «Парі Сен-Жермен», - 2:1, і клуб четвертого дивізіону «Монсо-Бургонь», який переміг «Ланс», - 1:0. У четвірці кращих вони приєдналися до «Марселя» і «Нанту», які здобули перемоги днем раніше.

За матеріалами Радіо "Свобода"