Кубкові матчі в Європі: тренера Севільї винесли з поля на носилках
Інтер перервав свою переможну серію
|Тренер "Інтера" Роберто Манчіні. Фото Reuters/Yahoo!
У Німеччині вже відомі півфіналісти Кубка. В середу «Штутгарт» виграв у «Герти» - 2:0 і приєднався до «Айнтрахту», «Нюрнбергу» і «Вольфсбургу» у четвірці кращих.
В Іспанії завершилися три матчі у відповідь 1/4 фіналу Королівського кубка. «Барселона», «Хетафе» і «Ла-Корунья» вийшли до півфіналу. А ось зустріч «Бетіса» і «Севільї» було на 56-ій хвилині зупинено. Після того, як кращий бомбардир гостей Фредерік Кануте відкрив рахунок, розлючені вболівальники «Бетіса» кинули якийсь предмет у головного тренера «Севільї» Хуанде Рамоса, завдавши тому серйозної травми – наставника винесли з поля на носилках. До цього моменту «Севілья» вела – 1:0, а перша гра завершилася нульовою нічиєю.
|Хуанде Рамос. Фото AFP/Yahoo!
За матеріалами Радіо "Свобода"