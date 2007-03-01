Арсенал вилетів з Кубка Англії

В середу в Англії визначився останній учасник півфіналу Кубка Англії. Ним став «Блекберн», який з мінімальним рахунком переграв на своєму полі лондонський «Арсенал».

«Каноніри» краще виглядали на полі, навіть незважаючи на недавню невдачу у фіналі Кубка Ліги і відмінно перепасовуючись в центрі поля не раз створювали моменти біля воріт «Блекберна» - як мінімум двічі повинен був забивати Жуліо Баптиста. Арбітр матчу Грем Полл не призначив досить очевидний пенальті у ворота господарів поля після того, як Бред Емертон у штрафній збив Фредріка Юнгберга.

В результаті, у самому кінці матчу, коли все вже говорило за те, що протистояння буде продовжено в додатковий час, фантастичний момент створив собі і реалізував Бені Маккарті. Південноафриканець підібрав м`яч на лівому фланзі, змістився в центр, обіграв Філіпа Сендероса і гарматним ударом з правої забив м`яч у ворота Мінуеля Альмунії.

Таким чином, в чвертьфіналі «Блекберн» чекає домашній поєдинок з «Манчестер Сіті», а «Арсенал», швидше за все, втратив свій останній шанс завоювати цього сезону хоч який трофей (у Прем`єр-лізі «каноніри» йдуть на четвертому місці, значно відстаючи від лідера, а в Лізі чемпіонів перший матч 1/8 фіналу також склався не в їх користь - програш ПСВ 0:1).

Кубок Англії

1/8 фіналу. Перегравання

«Блекберн» - «Арсенал» - 1:0 (0:0)

Гол: Маккарті, 87

Перший матч - 0:0

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