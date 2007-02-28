Обмін Тимощука на газ - правда і вигадка

У футбольному клубі "Шахтар" (Донецьк) не підтверджують інформацію про те, що за капітана команди та півзахисника збірної України Анатолія Тимощука пітерський "Зеніт" розрахується газом.

"Ми не можемо підтвердити цю інформацію, таких даних ми не маємо в своєму розпорядженні”, - сказали РІА “Новости” в прес-службі "Шахтаря".

Деякі ЗМІ повідомили, що з $20 мільйонів, які "Зеніт" заплатить за Тимощука, десять мільйонів будуть виплачено у вигляді грошей і ще стільки ж - постачанням газу від компанії Газпром, яка є власником акцій "Зеніту", - одного з провідних клубів російської прем`єр-ліги.

У прес-службі Газпрому спростували інформацію ЗМІ. "Ціна трансферу - це питання "Зеніту". Що ж до постачання газу в рамках цього трансферу - ця інформація не відповідає дійсності", - сказали РІА “Новости” в прес-службі компанії.

У прес-службі донецького клубу повідомили, що 28 лютого капітан "Шахтаря" Тимощук закінчив свої виступи за команду. "Цього дня один з найзначніших гравців в історії нашої команди уклав договір з "Зенітом" з Санкт-Петербурга", - сказали в прес-службі.

"Залишаючи "Шахтар", Анатолій Тимощук встановив на прощання рекорд: зафіксована небувала для трансферного ринку СНД вартість гравця. Вона склала $20 мільйонів", - додали в прес-службі.

РІА "Новости"