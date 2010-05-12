Динамо вшанує пам'ять Лобановського

10:08, 12 травня 2010
Спорт
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Запрошують усіх шанувальників

13 травня виповниться вісім років із дня смерті Валерія Васильовича Лобановського. Футбольний клуб «Динамо» запрошує всіх вшанувати пам`ять великого тренера.

Об 11:00 - покладання квітів до його могили на Байковому кладовищі. О 12:00 біля пам`ятника Лобановському, біля входу на стадіон «Динамо», відбудеться мітинг пам`яті великого тренера.

Інформаційний відділ ФК "Динамо Київ"

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