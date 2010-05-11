Російський суперник Кличка ставить умови і нарікає на телебачення

Команда росіянина Олександра ПОВЄТКІНА вимагає від Володимира КЛИЧКА обов`язкового допінг-тесту за олімпійською системою.

Як повідомляє сайт “Чемпіон”з посиланням на Boxingscene, про це офіційно буде оголошено 12 травня у Москві командою російського обов`язкового претендента на титул чемпіона світу за версією IBF.

"Головна проблема для будь-якого боксера, який хоче битися з КЛИЧКОМ, полягає у тому, що вони надзвичайно високо оцінені телебаченням, вони перебувають на хвилі успіху і можуть диктувати умови. Вони підбирають зручних суперників і підганяють ситуацію на свою користь", - заявив тренер росіянина Тедді АТЛАС.

За його словами, цього можна уникнути тільки вимогою, щоб бій відбувся в Росії.

Тим часом команда чемпіона світу за версіями WBO, IBF і IBO Володимира Кличка офіційно запропонувала чемпіону WBA Девіду Хею об`єднавчий бій. Про це заявив радник українця Шеллі Фінкель.

За його словами, поєдинок може відбутися у вересні або жовтні цього року у Європі.

Як повідомив Фінкель, пропозицію отримав менеджер і тренер британця Адам Бут.