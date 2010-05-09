Челсі стає чемпіоном Англії у фантастичному матчі

Сьогоднішнім матчами закінчився останній, 38-й тур английської Прем`єр-ліги

МЮ - Сток Сіті 4:0 (Флетчер 31, Гіггз 38, Хіггінботам 54 автогол, Пак 84)

Челсі - Віган 8:0 (Анелька 6, 58, Лемпард 32 пен., Калу 54, Дрогба 63, 67 пен., 80, Е.Коул 90)

Арсенал - Фулхем 4:0 (Аршавін 21, ван Персі 26, Бейрд 38 автогол, Вела 84)

Вест Хем - Манчестер Сіті 1:1 (Морте 17 - Філіпс 21)

Болтон - Бірмінгем 2:1 (Девіс 33, Класніч 60 - МакФадден 77)

Вулверхемптон - Сандерленд 2:1 (Дойл 10 пен., Гудіура 78 - К.Джонс 8)

Бернлі - Тоттенхем 4:2 (Елліотт 47, Корк 54, Патерсон 71, Томпсон 88 - Бейл 3, Модрич 32)

Евертон - Портсмут 1:0 (Білялетдінов 90)

Халл Сіті - Ліверпуль 0:0

Астон Вілла - Блекберн 0:1 (Данн 84 автогол)

Челсі, граючи з 32-ої хвилини в більшості, на початку другого тайму закріпив успіх і далі грав вільно, легко проходив половину поля суперника і наполегливо виборював кожну можливість поблизу "рамки".

Дрогба після хет-трика став кращим бомбардиром першості - 29 голів, а Челсі стала командою, що забила за чемпіонат найбільшу кількість голів в історії англійського футболу - 103.