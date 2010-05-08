Тимощук став чемпіоном Німеччини

Мюнхенська "Баварія", за яку грає Анатолій Тимощук, в 22-ий раз стала чемпіоном Німеччини. Офіційно це було підтверджено після того, як мюнхенці з рахунком 3:1 обіграли на виїзді "Герту". У нинішньому сезоні підопічні Луї ван Гааля мають хороший шанс зробити так званий "золотий хет-трик", тобто виграти чемпіонат і Кубок країни, а також Лігу чемпіонів. На даний момент таким досягненням не може похизуватися жоден німецький клуб.

Друге місце зайняв клуб "Шальке-04" з Гельзенкірхена.

Чемпионат.ру