Проти Металурга Газзаєв виставить "сенсаційний склад"

У п`ятницю ввечері президент київського "Динамо" Ігор Суркіс, не чекаючи закінчення чемпіонату, провів підсумкову зустріч з Валерієм Газзаєвим.

Виявилося, що відразу по завершенні гри проти запорізького "Металурга" тренер відлітає додому до Москви, тому стратегічні цілі та плани на найближчий час, президент і головний тренер обговорили заздалегідь.

"Влітку ми плануємо взяти участь в унікальному турнірі "Чотирьох Динамо", де братимуть участь одноклубники з Києва, Москви, Мінська та Тбілісі. Попередньо турнір планується в Москві".

Про це розповів в інтерв`ю "3 тайму" Суркіс.

Уже в п`ятницю Газзаєв надав Суркісу перелік гравців, що вийдуть на поле в неділю, і цей склад сенсаційний.

Крім того, вперше у розмові між ними пролунала критика форварда Артема Мілевського, натомість Суркіс і Газзаєв домовилися, що влітку повертають з оренди одного із форвардів, що належать "Динамо".

Ім`я цього форварда, "сенсаційний склад" команди на гру останнього туру, та конкретні претензії до Мілевського Суркіс озвучить у суботу, 8 травня, о 23:05 у програмі "3 Тайм" на ICTV.

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