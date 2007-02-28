За Тимощука Ахметов одержить газ від Газпрому

За перехід капітана донецького «Шахтаря» Анатолія Тимощука в «Зеніт» петербурзький клуб розплатиться грошима і газом, повідомляє "Спорт-Експрес".

За даними видання, сума угоди становить 20 мільйонів доларів, з яких десять, - у вигляді грошових знаків і ще стільки ж - постачаннями газу компанією «Газпром», якій належить «Зеніт».

Вчора переговори про перехід, що проходять в обстановці строгої секретності, вступили у вирішальну фазу. До Донецька прибув президент петербурзького клубу Сергій Фурсенко для остаточного вирішення питання про трансфер на переговорах зі своїм колегою з «Шахтаря» Ринатом Ахметовим.

Якщо клуби досягнуть домовленості, А. Тимощук відразу після закінчення переговорів вирушить на медогляд до Голландії, де проводить збір «Зеніт». У разі його успішного проходження, контракт футболіста з пітерським клубом набуде чинності.

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