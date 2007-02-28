Манчестер Юнайтед забив три голи за чотири хвилини
Відомі сім з восьми учасників 1/4 фіналу
|Габріеля Хайнце вітають одноклубники. Фото Reuters
Як повідомляє ВВС News, перший гол у матчі забив аргентинець Габріель Хайнце, причому в цьому епізоді помилки припустився австралійський воротар "Редінга" Адам Федерісі. Через дві хвилини Луї Саа прийняв на груди пас Ріо Фердинанда і подвоїв перевагу "МЮ". Ще дві хвилини по тому відрізначився норвежець Уле-Гуннар Сульшер, якому вдалося уникнути офсайду.
"Редінг" зумів відіграти два м`ячі (голи на рахунку Дейва Кітсона і Лероя Літи) і міг перевести матч у додатковий час, але на останніх секундах зустрічі дальній удар Брюньяра Гуннарссона прийняла на себе поперечина. Після гри тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон зізнався, що початок цього матчу став для його команди кращим, за весь час, поки він працює з "МЮ".
Таким чином, у Кубку Англії відомі сім з восьми учасників 1/4 фіналу. "Мідлсбро" зіграє з "Манчестер Юнайтед", "Челсі" з "Тоттенхемом", "Плімут" з "Вотфордом", а переможець зустрічі "Арсенал" - "Блекберн" прийме "Манчестер Сіті".