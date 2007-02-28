Манчестер Юнайтед забив три голи за чотири хвилини

"Манчестер Юнайтед" вийшов до 1/4 фіналу Кубка Англії, перемігши в повторному матчі попередньої стадії турніру "Редінг" - 3:2. "МЮ" забив усі свої голи в дебюті зустрічі з другої по шосту хвилину. Наступним суперником команди сера Алекса Фергюсона стане "Мідлсбро", що переміг по пенальті "Вест Бромвіч".

Як повідомляє ВВС News, перший гол у матчі забив аргентинець Габріель Хайнце, причому в цьому епізоді помилки припустився австралійський воротар "Редінга" Адам Федерісі. Через дві хвилини Луї Саа прийняв на груди пас Ріо Фердинанда і подвоїв перевагу "МЮ". Ще дві хвилини по тому відрізначився норвежець Уле-Гуннар Сульшер, якому вдалося уникнути офсайду.

"Редінг" зумів відіграти два м`ячі (голи на рахунку Дейва Кітсона і Лероя Літи) і міг перевести матч у додатковий час, але на останніх секундах зустрічі дальній удар Брюньяра Гуннарссона прийняла на себе поперечина. Після гри тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон зізнався, що початок цього матчу став для його команди кращим, за весь час, поки він працює з "МЮ".

Таким чином, у Кубку Англії відомі сім з восьми учасників 1/4 фіналу. "Мідлсбро" зіграє з "Манчестер Юнайтед", "Челсі" з "Тоттенхемом", "Плімут" з "Вотфордом", а переможець зустрічі "Арсенал" - "Блекберн" прийме "Манчестер Сіті".

Лента.ру