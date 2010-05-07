Металург З попрощається з тренером після матчу з Динамо

Керівництво запорізького «Металурга» і головний тренер Роман Григорчук домовилися про те, що не продовжуватимуть контракт, термін якого закінчується 9 травня 2010 року. Таким чином, виїзний матч 30-го туру чемпіонату Прем`єр-ліги проти київського «Динамо» стане останнім поєдинком Романа Григорчука на посаді головного тренера запорізької команди, повідомляє офіційний сайт ФК «Металург».