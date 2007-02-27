Букмекери втратили мільйон на перемозі Челсі

Прес-служба авторитетної букмекерської контори Ladbrokes оголосила, що контора зазнала серйозних збитків після перемоги "Челсі" у фіналі Кубка Ліги над "Арсеналом", повідомляє AFP.

На команду Жозе Моурінью в цілому було поставлено приблизно три мільйони фунтів стерлінгів (4,5 мільйона євро), а виплати становили на мільйон фунтів (1,5 мільйона євро) більше. За оцінками букмекерів, більше половини цієї суми одержали професійні гравці на тоталізаторі, а не звичайні шанувальники футболу.

При цьому мільйонних збитків Ladbrokes зазнала тільки на фіналі, а якщо дивитися з початку розіграшу Кубка Ліги, то втрати букмекерів становлять 1,5 мільйона фунтів (2,25 мільйона євро), тим більше, що спочатку ставки на перемогу "Челсі" були дуже низькими – 7 до 2.

Нагадаємо, що фінал Кубку англійської ліги відбувся 25 лютого. Програючи протягом матчу, "Челсі" зміг обіграти "Арсенал" з рахунком 2:1.

Лента.ру