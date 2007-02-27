Завтра третя спроба продати «Арсенал»

Завтра відбудеться останній аукціон з продажу контрольного пакета акцій ФК «Арсенал-Київ».

Як повідомили УНІАН у прес-служба Київської міськдержадміністрації з посиланням на інформацію заступника голови КМДА Віталія ЖУРАВСЬКОГО, відповідно до рішення Київради від 13 липня 2006 року «Про продаж 80% статутного фонду товариства з обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб «Арсенал-Київ», відбулося два аукціони, які не виявили бажаючих придбати цю частку власності столичного клубу. Третій, останній аукціон, відбудеться завтра, 28 лютого.

В.ЖУРАВСЬКИЙ наголосив, що всі, хто має бажання придбати контрольний пакет акцій цього відомого клубу, мають звернуться до Головного управління комунальної власності Київської міської державної адміністрації. Оціночна вартість 80% статутного фонду «Арсеналу» становить 770 тис. грн. Якщо ж третій, повторний аукціон не визначить переможців, київська влада змушена буде оголосити процедуру банкрутства.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня 2006 року Київська міська рада прийняла рішення про продаж на аукціоні частки територіальної громади Києва в статному фонді товариства ФК “Арсенал-Київ”. Рішення було прийнято у зв’язку з тим, що дане товариство збиткове і потребує залучення інвестицій.

Головне управління комунальної власності призначило аукціон з продажу частки ФК “Арсенал” за стартовою ціною в 1,1 млн. грн. на 14 листопада. Однак через те, що не надійшло жодної заявки на участь у конкурсі, його було відмінено.

Повторний аукціон із продажу частки ФК “Арсенал”, призначений на 26 грудня, також не відбувся через відсутність заявок.