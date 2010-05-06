Янукович розказав «Шахтарю» про свою мрію

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав ФК «Шахтар» (Донецьк) із достроковою перемогою у чемпіонаті України.

Текст вітання розміщено на офіційному сайті глави держави. (УНІАН: учора ввечері ФК "Шахтар" переміг на своєму полі київське "Динамо" з рахунком 1:0 і став чемпіоном України сезону 2009/10).

«Ви показали справжній характер, вміння діяти ефективно і надійно у кожній ланці, забезпечуючи той командний результат, якого від вас очікували мільйони ваших відданих вболівальників”, - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Президент побажав керівництву клубу, гравцям, тренерам, лікарям, усім адміністративним працівникам нових перемог.

“Мрію разом з вами, щоб Кубок Ліги Чемпіонів УЄФА вже найближчим часом повторив нещодавній маршрут останнього Кубку УЄФА. Тобто - до Донецька”, - зазначив глава держави.