Донецька міліція чекає 47 автобусів з фанатами «Динамо»

Міліція запевняє, що готова забезпечити громадський порядок у Донецьку під час проведення сьогодні футбольного матчу між клубами «Шахтар» (Донецьк) і «Динамо» (Київ).

Про це УНІАН повідомили у Відділі по зв`язках з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

Згідно з повідомленням, сьогодні о 19.00 на стадіоні «Донбас Арена» відбудеться матч «Шахтар» - «Динамо» (Київ), і стадіон буде заповнений на 100%, тобто гру прийдуть подивитися понад 52 тис. чоловік.

За інформацією правоохоронців, сьогодні з самого ранку в Донецьк прибувають уболівальники з усіх областей України, і міліція готова забезпечити їхню безпеку.

«Ми готові до заходу, - запевнив заступник начальника Донецького міськуправління міліції Роман РОМАНОВ. – Матчі такого масштабу в Донецьку проводяться не вперше, тому ми знаємо, як організувати роботу і ефективно використовувати сили і засоби».

Він зазначив, що до вечора міліція чекає близько 47 автобусів з членами фан-клубу «Динамо-Київ», а це понад 2,5 тис. фанів з Києва, Київської області, Івано-Франківська, Запоріжжя та інших регіонів.

Під час проведення футбольного поєдинку службу з охорони громадського порядку в місті нестимуть співробітники полку патрульної служби, працівники Донецького міськуправління, особовий склад спецпідрозділів «Беркут», «Титан» і «Грифон», а також внутрішні війська, повідомив Р.РОМАНОВ.