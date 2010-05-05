Шахтар - Динамо: на кого ставлять букмекери

Україна готується до головного футбольного матчу сезону: сьогодні, в Донецьку, на «Донбас Арені» в битві за національне золото зійдуться місцевий «Шахтар» і київське «Динамо».

Нагадаємо, що за два тури до фінішу чемпіонату в активі «гірників» 71 очко, а у динамівців – 68 очок.

Таким чином, у разі перемоги «Шахтар» стає достроковим чемпіоном країни – за тур до закінчення сезону.

Тим часом букмекери вже приймають ставки, і не сумніваються в успіху «гірників».

Так, контора Bwin.com приймає ставки на перемогу «Шахтаря», як 1,95 до 1, на нічию – 3,1 до 1, на перемогу «Динамо» - 3,65 до 1.

Найімовірніший рахунок на думку букмекерів – перемога «гірників» з рахунком 1:0 (5,5 до 1).

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