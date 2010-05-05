Суркіс не звільнить Газзаєва навіть після поразки від Шахтаря
11:42, 05 травня 2010Спорт
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Будуватимуть "нову команду"
Головний тренер київського "Динамо" Валерій Газзаєв залишиться працювати з командою, незважаючи на результат гри 29 туру з "Шахтарем" та підсумки сезону.
Про це президент команди Ігор Суркіс розповів в інтерв`ю terrikon.dn.ua.
"Валерій Георгійович буде будувати нову команду і буде займатися цим і надалі, - сказав Суркіс.
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