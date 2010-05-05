Суркіс не звільнить Газзаєва навіть після поразки від Шахтаря

Головний тренер київського "Динамо" Валерій Газзаєв залишиться працювати з командою, незважаючи на результат гри 29 туру з "Шахтарем" та підсумки сезону.

Про це президент команди Ігор Суркіс розповів в інтерв`ю terrikon.dn.ua.

"Валерій Георгійович буде будувати нову команду і буде займатися цим і надалі, - сказав Суркіс.

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