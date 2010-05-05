Ахметов хоче, щоб Шахтар покінчив із чемпіонською інтригою

Напередодні матчу з київським "Динамо" тренування "Шахтаря" відвідав президент донецького клубу Рінат Ахметов. Бос "гірників" прокоментував пропозицію президента "Динамо" Ігоря Суркіса, щоб донеччани зіграли молодіжним складом і програли заради додаткового "Золотого матчу".

"У нас виходить конфлікт інтересів. З уболівальниками, зокрема, - відзначив Рінат Ахметов. - Напевно, окрім шанувальників "Шахтаря", всі разом із Ігорем Михайловичем хотіли би побачити Золотий матч. А ми хочемо, щоб інтрига перейшла вже в наступний чемпіонат. Завтра ми хочемо покінчити з чемпіонською інтригою, тому я не проти, щоб "Шахтар" виграв, а Золотий матч залишимо на наступний сезон".

Що стосується головного тренера "Шахтаря" Мірчи Луческу, то на пропозицію зіграти дублерами він тільки розсміявся.

"Напевно бувають такі жарти. Мені навіть нічого сказати із цього приводу", - здивовано знизав плечима румунський фахівець.

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