Рейтинг IFFHS: Динамо вилітає з ТОР-100
Шахтар опустився на 5 позицій
Київське "Динамо" у новому рейтингу міжнародного інституту футбольної історії та статистики посідає 109 місце. Донецький "Шахтар" із сьомого місця опустився на 12-те.
Рейтинг IFFHS.1. (1.) "Барселона" - 322,0
2. (2.) "Естудіантес" - 293,0
3. (11.) "Інтер" - 273,0
4. (6.) "Крузейро" - 263,0
5. (2.) "Вердер" - 262,0
6. (10.) "Баварія" - 255,0
7. (9.) "Рома" - 252,0
8. (4.) "Челсі" - 251,0
9. (23.) "Фулхем" - 240,0
10. (5.) "Манчестер Юнайтед" - 237,0
11. (22.) "Атлетико" - 233,0
12. (7.) "Шахтар" - 228,5 13. (12.) "Ліон" - 226,0
14. (8.) "Арсенал" - 222,0
15. (14.) "Бордо" - 219,0
16. (16.) "Лілль" - 218,0
17. (13.) "Гамбург" 0 214,0
18. (15.) ПСВ - 213,5
19. (19.) "Валенсія" - 210,0
20. (18.) "Галатасарай" 206,0
21. (21.) "Андерлехт" - 203,5
22. (28.) "Бенфіка" - 202,5
23. (17.) "Фіорентина" 202,0
23. (26.) "Севілья" - 202,0
25. (57.) "Корінтіанс" - 201,0
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27 (31.) "Ліверпуль" - 199,0
34. (26.) "Реал" - 188,0
42. (41.) "Ювентус -" 174,0
54. (39.) "Мілан" - 163,0
92. (92.) "Металург" Д - 129,0
109. (76.) "Динамо" - 118,5 182. (188.) "Металіст" 266 (243.) "Таврія" - 76,5 314 (319.) "Дніпро" - 71 321 (371) "Ворскла" - 70
182. (188.) "Металіст"
266 (243.) "Таврія" - 76,5
314 (319.) "Дніпро" - 71
321 (371) "Ворскла" - 70