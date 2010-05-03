Призначено суддів на матч Шахтар - Динамо

Стали відомі імена тих, хто судитиме матч Шахтаря і Динамо в Донецьку, повідомляє football.ua.

Матч Прем`єр-ліги між Шахтарем і Динамо, який відбудеться в середу, 5 травня, на Донбас Арені, обслуговуватиме бригада рефері з Італії, персональний склад якої вже визначений національною Асоціацією арбітрів цієї країни на прохання ФФУ.

Президент Асоціації Марчелло Ніккі повідомив до української федерації, що з-поміж топ-фахівців вони зупинили свій вибір на рефері ФІФА Паоло Тальявенто, який нині перебуває на курсах УЄФА в Ньоні, звідки 4 травня і вилетить до України.

Цей авторитетний фахівець обслуговував складні матчі в Серії А нинішнього сезону: Лаціо - Рома, Самдорія - Дженоа, Рома - Мілан, Ювентус - Рома, продемонструвавши високий рівень суддівства. Тому, на думку пана Ніккі, названа кандидатура є кращою серед яких Асоціація може запропонувати ФФУ на даний момент.

Асистентами Паоло Тальявенто в цьому матчі будуть Ренато Фаверані і Андреа Стефані - обидва асистенти рефері ФІФА, а також Еміліо Морганті (4-й арбітр).

Президент Асоціації арбітрів Італії висловив жаль, що не зможе у зазначену дату задовольнити прохання ФФУ щодо кандидатури відомого рефері ФІФА Роберто Розетті, оскільки напередодні фінальної частини ЧС-2010 він буде на спеціальних курсах ФІФА в Цюріху.