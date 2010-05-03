Чигринський вважає, що Шахтар поб'є Динамо, бо сильніший

Екс-“гірник” Дмитро Чигринський, який нині виступає за іспанську “Барселону” впевнений, що донецький “Шахтар” переможе київське “Динамо” у вирішальному поєдинку чемпіонату України з футболу, який відбудеться 5 травня.

“Перша причина – «Шахтар» сильніше, друга – «Шахтар» сильніше, і третя – «Шахтар» сильніше. (Сміється.) Ви ж розумієте, що ця команда для мене не чужа. Взагалі, звичайно, я не мав можливості цього сезону бачити багато повних ігор «Шахтаря» та «Динамо». Але, у будь-якому випадку, я постійно читаю звіти про матчі, по можливості проглядаю ключові епізоди, до того ж – часто спілкуюся з батьком, і про гру донеччан зокрема”, цитує захисника офіційний сайт ФК “Шахтар”.

“Моя особиста думка: останнім часом, чим серйозніший суперник і напруження поєдинку, тим краще команда грає. Це питання психології, і в цьому плані можна сказати, що хлопці додали. Я пам`ятаю матчі з «Динамо». Такі ігри завжди дуже відповідальні для хлопців, а чим вище відповідальність – тим краще діє «Шахтар». Зараз багато говорять про те, що ось, мов, мабуть, буде «золотий» матч. Я вважаю, що ось він – той самий «золотий» матч, вже зараз!”, - сказав Чигринський