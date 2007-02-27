Суд ухвалив вирок тренерові Росії з футболу

Суд голландського міста Ден Босе засудив головного тренера футбольної збірної Росії Гууса Хіддінка, якого місцеві власті звинувачують у несплаті податків на суму близько 1,4 мільйонів євро, до штрафу в 45 тисяч євро і шести місяців в`язниці умовно.

Влада звинувачує тренера в тому, що в 2002-03 роках Хіддінк позначив для податкових органів Нідерландів місцем свого проживання сусідню Бельгію, при цьому залишаючись на батьківщині. Ставки прибуткового податку в Бельгії і Нідерландах значно різняться - 33% і 52% відповідно.

Гуус Хіддінк очолив збірну Росії після чемпіонату світу 2006 року.

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