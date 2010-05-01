Результати 37-го туру англійської Прем'єр-ліги

Тоттенхем і МСіті - в п`ятірці

Закінчилися сьогоднішні матчі 37-го туру англійської Прем`єр-ліги Бірмінгем - Бернлі 2:1 (Єнсен 29 автогол, Бенітес 41 - Томпсон 87) Сток Сіті - Евертон 0:0 Портсмут - Вулверхемптон 3:1 (Діндан 20, Утака 39, Браун 67 - Дойл 35) Тоттенхем - Болтон 1:0 (Хаддлстоун 41) Манчестер Сіті - Астон Вілла 3:1 (Тевес 41 пен., Адебайор 43, Белламі 89 – Кар’ю 16) Завтра тур продовжать... Ліверпуль (62) - Челсі (80) Фулхем (43) - Вест Хем (34) Сандерленд (44) - МЮ (79) ...і завершать у понеділок Віган (35) - Халл Сіті (28) Блекберн (44) - Арсенал (72)

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