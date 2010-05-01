Результати 37-го туру англійської Прем'єр-ліги
22:57, 01 травня 2010Спорт
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Тоттенхем і МСіті - в п`ятірці
Закінчилися сьогоднішні матчі 37-го туру англійської Прем`єр-ліги
Бірмінгем - Бернлі 2:1 (Єнсен 29 автогол, Бенітес 41 - Томпсон 87)
Сток Сіті - Евертон 0:0
Портсмут - Вулверхемптон 3:1 (Діндан 20, Утака 39, Браун 67 - Дойл 35)
Тоттенхем - Болтон 1:0 (Хаддлстоун 41)
Манчестер Сіті - Астон Вілла 3:1 (Тевес 41 пен., Адебайор 43, Белламі 89 – Кар’ю 16)
Завтра тур продовжать...
Ліверпуль (62) - Челсі (80)
Фулхем (43) - Вест Хем (34)
Сандерленд (44) - МЮ (79)
...і завершать у понеділок Віган (35) - Халл Сіті (28)
Блекберн (44) - Арсенал (72)
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