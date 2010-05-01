Результати 28-го туру Чемпіонату України з футболу
Шахтар і Динамо зберегли розрив
Сьогоднішніми матчами закінчився 28-й тур Чемпіонату України з футболу
Кривбас - Дніпро 0:0
Чорноморець - Металіст 0:2 (Слюсар 9, Валяєв 80)
Іллічівець - Оболонь 1:0 (Ярошенко 82 пен.)
Динамо - Закарпаття 2:0 (Мілевський 12 пен., Данило 49)
Металург З - Шахтар 0:2 (Ілсіньо 22, Дуглас 90)
Таврія - Карпати 1:1 (Фещук 58 - Ткачук 17)
Нагадаємо, що вчора зіграли:
Ворскла - Арсенал 1:5 (Чичиков 68 - Шацьких 13, Шоава 40, Миколюнас 53, Воробей 63, Мазилу 72 пен.)
Металург Д - Зоря 0:0
Матчі 29-го туру відбудуться 5 травняШахтар (71) - Динамо (68)
Дніпро (50) - Іллічівець (28)
Металург З (32) - Чорноморець (23)
Карпати (49) - Кривбас (19)
Арсенал (39) - Металург Д (37)
Зоря (27) - Металіст (56)
Оболонь (30) - Ворскла (29)
Закарпаття (19) - Таврія (42)