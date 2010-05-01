Результати 28-го туру Чемпіонату України з футболу

Шахтар і Динамо зберегли розрив

Сьогоднішніми матчами закінчився 28-й тур Чемпіонату України з футболу Кривбас - Дніпро 0:0 Чорноморець - Металіст 0:2 (Слюсар 9, Валяєв 80) Іллічівець - Оболонь 1:0 (Ярошенко 82 пен.) Динамо - Закарпаття 2:0 (Мілевський 12 пен., Данило 49) Металург З - Шахтар 0:2 (Ілсіньо 22, Дуглас 90) Таврія - Карпати 1:1 (Фещук 58 - Ткачук 17) Нагадаємо, що вчора зіграли: Ворскла - Арсенал 1:5 (Чичиков 68 - Шацьких 13, Шоава 40, Миколюнас 53, Воробей 63, Мазилу 72 пен.) Металург Д - Зоря 0:0 Матчі 29-го туру відбудуться 5 травня Шахтар (71) - Динамо (68) Дніпро (50) - Іллічівець (28) Металург З (32) - Чорноморець (23) Карпати (49) - Кривбас (19) Арсенал (39) - Металург Д (37) Зоря (27) - Металіст (56) Оболонь (30) - Ворскла (29) Закарпаття (19) - Таврія (42)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter