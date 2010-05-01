Результати 28-го туру Чемпіонату України з футболу

21:04, 01 травня 2010
Спорт
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Шахтар і Динамо зберегли розрив

Сьогоднішніми матчами закінчився 28-й тур Чемпіонату України з футболу

Кривбас - Дніпро 0:0

Чорноморець - Металіст 0:2 (Слюсар 9, Валяєв 80)

Іллічівець - Оболонь 1:0 (Ярошенко 82 пен.)

Динамо - Закарпаття 2:0 (Мілевський 12 пен., Данило 49)

Металург З - Шахтар 0:2 (Ілсіньо 22, Дуглас 90)

Таврія - Карпати 1:1 (Фещук 58 - Ткачук 17)

Нагадаємо, що вчора зіграли:

Ворскла - Арсенал 1:5 (Чичиков 68 - Шацьких 13, Шоава 40, Миколюнас 53, Воробей 63, Мазилу 72 пен.)

Металург Д - Зоря 0:0

Матчі 29-го туру відбудуться 5 травня

Шахтар (71) - Динамо (68)

Дніпро (50) - Іллічівець (28)

Металург З (32) - Чорноморець (23)

Карпати (49) - Кривбас (19)

Арсенал (39) - Металург Д (37)

Зоря (27) - Металіст (56)

Оболонь (30) - Ворскла (29)

Закарпаття (19) - Таврія (42)

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