Українські спортсмени завоювали Кубок світу з греко-римської боротьби.

Як повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міністерства оборони України, змагання на Кубок світу проходили у турецькому місті Анталія.

У розіграшу Кубку світу брали участь 6 найсильніших збірних команд - США, Росії, Ірану, Грузії, України та Туреччини. Українці потрапили у підгрупу з грузинами і турками.

За даними Міноборони, у першому поєдинку українці здобули перемогу над минулорічним переможцем Кубку світу командою - Грузії. У поєдинку з господарями змагань - турками – отримали перемогу з мінімальним рахунком 4:3. Переможні очки у цьому двобої здобули працівники Центрального спортивного клубу ЗС України Вугар РАХІМОВ (вагова категорія до 55 кг) та Дмитро ПИШКОВ (вагова категорія до 74 кг), представник Одеського 9-го Спортивного клубу армії (вагова категорія до 84 кг) солдат служби за контрактом Віталій ЛІЩИНСЬКИЙ. Переможне четверте очко українській команді приніс у ваговій категорії до 120 кг представник ЦСК ЗС України солдат служби за контрактом Олександр ЧЕРНЕЦЬКИЙ.

У фіналі змагань українські борці зустрічалися з командою США, яку впевнено перемогли та завоювали Кубок Світу.