Капітан Челсі частково втратив пам`ять (фото)

Капітан "Челсі" Джон Тері, який одержав в неділю 25 лютого сильний удар ногою під підборіддя під час фінального матчу Кубка Англійської ліги, зізнався, що не пам`ятає багато подійне безпосередньо до і після інциденту. Натомість, за словами лікарів, загрози здоров`ю гравця немає.

"Я казав хлопцям, що дечого не пам`ятаю, - зізнався Тері в інтерв`ю телеканалу Chelsea TV, уривки якого оприлюднено на офіційному сайті клубу. - Я пам`ятаю, як виходив на другий тайм, а потім не пам`ятаю нічого до того моменту, коли я прийшов до тями у машині швидкої допомоги".

"Лікарі зробили сканування і сказали, що все гаразд. Я все ще відчуваю деяку слабкість", - додав капітан "Челсі". Лікарі відпустили його з лікарні ще ввечері в неділю, після чого він повернувся на стадіон "Мілленніум" в Кардіфі і приєднався до святкування перемоги в Кубку Ліги.

Нагадаємо, що фінальний матч "Челсі" - "Арсенал" закінчився з рахунком 2:1 на користь "Челсі".

Лента.ру