У Тимощука народилися дві доньки

17:25, 28 квітня 2010
Спорт
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За їх життя поки боряться лікарі

У півзахисника збірної України та мюнхенської "Баварії" Анатолія Тимощука у вівторок у ночі народилися дві доньки.

Про це  з посиланням на ICTV повідомляє Чемпіон.

Нині дружина Тимощука Надія знаходиться з доньками в лікарні. За їх життя борються лікарі, оскільки  вони народилися передчасно і мають малу вагу.

Нагадаємо, що саме через проблеми з вагітністю Надії, Тимощук пропустив півфінальний матч Ліги чемпіонів з "Ліоном".

 

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