У Тимощука народилися дві доньки

У півзахисника збірної України та мюнхенської "Баварії" Анатолія Тимощука у вівторок у ночі народилися дві доньки.

Про це з посиланням на ICTV повідомляє Чемпіон.

Нині дружина Тимощука Надія знаходиться з доньками в лікарні. За їх життя борються лікарі, оскільки вони народилися передчасно і мають малу вагу.

Нагадаємо, що саме через проблеми з вагітністю Надії, Тимощук пропустив півфінальний матч Ліги чемпіонів з "Ліоном".