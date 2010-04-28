У Тимощука народилися дві доньки
17:25, 28 квітня 2010Спорт
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За їх життя поки боряться лікарі
У півзахисника збірної України та мюнхенської "Баварії" Анатолія Тимощука у вівторок у ночі народилися дві доньки.
Про це з посиланням на ICTV повідомляє Чемпіон.
Нині дружина Тимощука Надія знаходиться з доньками в лікарні. За їх життя борються лікарі, оскільки вони народилися передчасно і мають малу вагу.
Нагадаємо, що саме через проблеми з вагітністю Надії, Тимощук пропустив півфінальний матч Ліги чемпіонів з "Ліоном".
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