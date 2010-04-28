«Баварія» присвятила свою перемогу Тимощуку і його дружині
12:07, 28 квітня 2010Спорт
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Тренер сподівається, що все буде добре
Вихід до фіналу Ліги чемпіонів мюнхенська "Баварія" присвятила українському півзахиснику клубу Анатолію Тимощуку та його дружині. Про це пише сьогодніЧемпіон.
В інтерв`ю sport1.de президент клубу Улі Хенесс розповів:
"Тепер я можу сказати: у його дружини Надії розірвався міхур плода. Обидві дитини перебувають у небезпеці. Ми сподіваємося, що все буде добре", - сказав він.
Нагадаємо, що Тимощук не полетів на гру з "Ліоном" начебто через застуду.
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