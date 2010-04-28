«Баварія» присвятила свою перемогу Тимощуку і його дружині

Вихід до фіналу Ліги чемпіонів мюнхенська "Баварія" присвятила українському півзахиснику клубу Анатолію Тимощуку та його дружині. Про це пише сьогодніЧемпіон.

В інтерв`ю sport1.de президент клубу Улі Хенесс розповів:

"Тепер я можу сказати: у його дружини Надії розірвався міхур плода. Обидві дитини перебувають у небезпеці. Ми сподіваємося, що все буде добре", - сказав він.

Нагадаємо, що Тимощук не полетів на гру з "Ліоном" начебто через застуду.