«Баварія» присвятила свою перемогу Тимощуку і його дружині

12:07, 28 квітня 2010
Спорт
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Тренер сподівається, що все буде добре

Вихід до фіналу Ліги чемпіонів мюнхенська "Баварія" присвятила українському півзахиснику клубу Анатолію Тимощуку та його дружині. Про це пише сьогодніЧемпіон.

В інтерв`ю sport1.de  президент клубу Улі Хенесс розповів:

"Тепер я можу сказати: у його дружини Надії розірвався міхур плода. Обидві дитини перебувають у небезпеці. Ми сподіваємося, що все буде добре", - сказав він.

Нагадаємо, що Тимощук не полетів на гру з "Ліоном" начебто через застуду.

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