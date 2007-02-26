”Вейн Руні в спідниці” переїде до Швеції (фото)

Китаянка Мао Сяосю, яку часто називають "Вейном Руні жіночого футболу", підписала контракт зі шведським клубом "Умеа". 26 лютого ця новина стала однією з головних у китайських ЗМІ, які зазначають, що Швеція буде одним з основних суперників збірної Китаю на чемпіонаті світу серед жінок 2007року, повідомляє Reuters.

Першість планети пройде саме в Китаї, і головний тренер національної команди розраховує, що 18-річна Мао Сяосю не тільки додасть у грі, але і розповість про сильні і слабкі сторони шведських футболісток. При цьому китаянка повинна повернутися на батьківщину до початку чемпіонату світу - її контракт з "Умеа" розрахований на півроку.

Зазначимо, що в 2006 році на молодіжному чемпіонаті світу серед дівчат (до 20 років) Мао Сяосю стала кращим бомбардиром турніру і була визнана його кращим гравцем. Крім того, вона вперше в історії виграла приз гравця року в Азії, випередивши як жінок, так і чоловіків.

Коментуючи численні порівняння з Вейном Руні, Мао Сяосю відзначила, що вона не зовсім згодна з ними: "Я знаю, що багато хто порівнює мене з Вейном Руні, але мені це не дуже подобається. Я знаю, що я сильна людина, проте у мене не такий вибуховий характер".

Лента.ру