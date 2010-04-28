На Хмельниччині відкрили "Арктику"

У місті Кам’янці-Подільському, що на Хмельниччині, стала до ладу льодова арена “Арктика” із площею льодового покриття 800 квадратних метрів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міської ради, комплекс працює щоденно з 9.00 до 23.30.

“Це чудовий проект, який дає змогу нашим жителям займатися спортом, адже раніше, щоб покататися на ковзанах, їм доводилося їхати або у Хмельницький, або в Чернівці. Загалом створення льодової арени було одним із завдань загальної стратегії розвитку розважальної інфраструктури міста”, - сказав заступник міського голови Олег ДЕМЧУК.