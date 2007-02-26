Ленноксу Льюїсу більше подобається виховувати дітей

Знаменитий боксер Леннокс Льюїс, останній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі, не збирається відновлювати свою спортивну кар`єру всупереч повідомленням ЗМІ. 41-річний Льюїс заявив, що йому лестить увага світової громадськості, яка чекає його повернення, але він вважає за краще виховувати дітей і займатися бізнесом, повідомляє офіційний сайт спортсмена.

"Я не маю анінайменшого поняття про те, звідки беруться ці чутки, але я – людина слова, - заявив Льюїс. - На початку 2004 року я оголосив про завершення своєї спортивної кар`єри і не збираюся змінювати це рішення. Я задоволений тим, як зараз живу – у мене є робота коментатора, я займаюся бізнесом і виховую дітей".

"Я пишаюся тим, чого досяг на професійному рингу, адже я пішов непереможеним", - зазначив англійський боксер.

Нагадаємо, що 24 лютого англійські видання, зокрема, Daily Mail і Daily Telegraph, опублікували інформацію про те, що Льюїс розпочав тренування, щоб підготуватися до поєдинку з українцем Віталієм Кличком. Влітку 2003 року в Лос-Анджелесі ці боксери билися за чемпіонський пояс WBC, що належить британцеві. Тоді перемога була присуджена Льюїсу, оскільки лікарі заборонили Кличку через розсічення в шостому раунді продовжувати поєдинок.

Лента.ру