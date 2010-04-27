УЄФА назвав імена арбітрів на матчі Ліги чемпіонів

УЄФА назвав імена арбітрів, які працюватимуть на півфінальних матчах-відповідях футбольної Ліги чемпіонів, які відбудуться у вівторок і середу.

Французький "Ліон" 27 квітня на своєму полі прийматиме мюнхенську "Баварію", цей матч обслужить швейцарець Массімо Бузакка, який у цьому розіграші Ліги чемпіонів судив поєдинок 1/8 фіналу "Манчестер Юнайтед" - "Мілан" і чвертьфінальну зустріч "Арсенал" - "Барселона".

Бельгієць Франк де Блекере призначений на матч "Барси" і "Інтера" на "Камп Ноу", який буде в середу. Він обслуговував перший чвертьфінальний поєдинок "МЮ" - "Баварія".

У перших матчах півфіналу перемоги святкували господарі: міланці взяли гору над "гранатово-синіми" з рахунком 3:1, баварці здолали "Ліон" (1:0), нагадує РІА "Новости".