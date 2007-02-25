Челсі виграв Кубок англійської ліги
Арсенал відкрив рахунок, але Дрогба зробив дубль
|Тренер Челсі Жозе Моурінью. Фото AFP
"Челсі" виставив на матч сильний склад, тоді як у "Арсеналу" були відсутні основний голкіпер Єнс Леманн, капітан команди Тьеррі Анрі, півзахисники Фредрік Юнгберг і Жілберто Силва. Наставник "канонірів" Арсен Венгер ще тиждень тому сказав, що у фіналі Кубка ліги гратимуть ті футболісти, які домоглися перемоги в півфіналі.
Сама гра почалася атаками "Арсеналу", які завершилися взяттям воріт Петра Чеха. Відзначився Тео Волкотт, зігравши "в стінку" з Абу Діабі. 17-річний форвард ввірвався до штрафної "Челсі" і метри з 10 перекинув м`яч повз воротаря, який ішов йому назустріч воротаря.
"Челсі" відігрався за вісім хвилин, коли Міхаель Баллак скинув м`яч направо на Дідьє Дрогба, і івуарійській форвард влучив у ворота суперників з гострого кута. До закінчення першого тайму рахунок не змінився, хоча невелика перевага була у команди Арсена Венгера.
|Фото АР
Після цього гравці обох команд почали часто порушувати правила. На 84-й хвилині Дрогба виграв верхову боротьбу у Філіпа Сендероса і головою відправив м`яч до воріт Мануеля Альмунії після навісу зліва від Арьєна Роббена. За кілька хвилин Андрій Шевченко влучив у хрестовину "Арсеналу".
Вже в доданий час червоні картки за сутичку заробили Джон Обі Мікел з "Челсі", а також Емануель Адебайор і Коло Турі з "Арсеналу". Після фінального свистка відбулося нагородження футболістів, під час якого було оголошено, що кращим гравцем матчу визнаний Дрогба.
|Фото АР