Челсі виграв Кубок англійської ліги

Лондонський "Челсі" став володарем першого трофею в нинішньому сезоні. Клуб Романа Абрамовича виграв Кубок англійської ліги, у фіналі перегравши лондонський "Арсенал" з рахунком 2:1. "Арсенал" відкрив рахунок, але "Челсі" в першому таймі зрівняв результат, а в другій половині забив переможний гол.

"Челсі" виставив на матч сильний склад, тоді як у "Арсеналу" були відсутні основний голкіпер Єнс Леманн, капітан команди Тьеррі Анрі, півзахисники Фредрік Юнгберг і Жілберто Силва. Наставник "канонірів" Арсен Венгер ще тиждень тому сказав, що у фіналі Кубка ліги гратимуть ті футболісти, які домоглися перемоги в півфіналі.

Сама гра почалася атаками "Арсеналу", які завершилися взяттям воріт Петра Чеха. Відзначився Тео Волкотт, зігравши "в стінку" з Абу Діабі. 17-річний форвард ввірвався до штрафної "Челсі" і метри з 10 перекинув м`яч повз воротаря, який ішов йому назустріч воротаря.

"Челсі" відігрався за вісім хвилин, коли Міхаель Баллак скинув м`яч направо на Дідьє Дрогба, і івуарійській форвард влучив у ворота суперників з гострого кута. До закінчення першого тайму рахунок не змінився, хоча невелика перевага була у команди Арсена Венгера.

У другій половині зустрічі гра проходила жорсткіше, а по небезпечних моментах команда Жозе Моурінью перевершила суперника. На початку першого тайму травму одержав капітан "Челсі" Джон Тері, якому удара ногою в підборіддя завдав Діабі, намагаючись вибити м`яч з своєї штрафної.

Після цього гравці обох команд почали часто порушувати правила. На 84-й хвилині Дрогба виграв верхову боротьбу у Філіпа Сендероса і головою відправив м`яч до воріт Мануеля Альмунії після навісу зліва від Арьєна Роббена. За кілька хвилин Андрій Шевченко влучив у хрестовину "Арсеналу".

Вже в доданий час червоні картки за сутичку заробили Джон Обі Мікел з "Челсі", а також Емануель Адебайор і Коло Турі з "Арсеналу". Після фінального свистка відбулося нагородження футболістів, під час якого було оголошено, що кращим гравцем матчу визнаний Дрогба.

Лента.ру