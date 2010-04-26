Газзаєв вважає, що Динамо немає чого робити у Лізі чемпіонів

Після поразки "Динамо" у Львові Валерій Газзаєв провів серйозну розмову зі своїми футболістами.

Про це пише "Блик".

За даними видання, розмова з командою вийшла досить жорсткою. Тренер висловив свої претензії не тільки всій команді в цілому, але і пройшовся "по персоналіях". Дісталося і молодим гравцям, які поки не можуть повноцінно скористатися своїм шансом. Газзаєв сказав, що з такою грою, яку "Динамо" показало у Львові, в Лізі чемпіонів команді робити буде нічого.

Сам Газзаєв після повернення до Києва цього разу до Москви не полетів. Тренер разом з Шовковським, Мілевським і Несмачним приїдуть на клубний стадіон на благодійний захід. Після цього відразу на базу - попереду підготовка до матчу з "Закарпаттям".

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