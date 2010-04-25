Результати 27-го туру Чемпіонату України з футболу
19:05, 25 квітня 2010Спорт
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Шахтар потопив Чорноморець
Завершилися недільні матчі 27-го туру Чемпіонату України з футболу.
Шахтар – Чорноморець 3:0 (Жадсон 6 пен., Коста 50, Адріано 66)
Оболонь – Кривбас 1:2 (Валєєв 55 - Морозюк 37, Андрієнко 41)
Закарпаття – Металург З 0:1 (Нестеров 48)
Турнірна таблиця за три тури до закінчення сезону
1 Шахтар 68 2 Динамо 65 3 Металіст 53
2 Динамо 65
3 Металіст 53
4 Дніпро 49
5 Карпати 48
6 Таврія 41
7 Металург Д 36
8 Арсенал 36
9 Металург З 32
10 Оболонь 30
11 Ворскла 29
12 Зоря 2 26
13 Іллічівець 25
14 Чорноморець 23
15 Закарпаття 19
16 Кривбас 18
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