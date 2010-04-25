Результати 27-го туру Чемпіонату України з футболу

Шахтар потопив Чорноморець

Завершилися недільні матчі 27-го туру Чемпіонату України з футболу. Шахтар – Чорноморець 3:0 (Жадсон 6 пен., Коста 50, Адріано 66) Оболонь – Кривбас 1:2 (Валєєв 55 - Морозюк 37, Андрієнко 41) Закарпаття – Металург З 0:1 (Нестеров 48) Турнірна таблиця за три тури до закінчення сезону 1 Шахтар 68 2 Динамо 65 3 Металіст 53 4 Дніпро 49 5 Карпати 48 6 Таврія 41 7 Металург Д 36 8 Арсенал 36 9 Металург З 32 10 Оболонь 30 11 Ворскла 29 12 Зоря 2 26 13 Іллічівець 25 14 Чорноморець 23 15 Закарпаття 19 16 Кривбас 18

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