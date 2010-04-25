Результати 27-го туру Чемпіонату України з футболу

19:05, 25 квітня 2010
Спорт
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Шахтар потопив Чорноморець

Завершилися недільні матчі 27-го туру Чемпіонату України з футболу.

Шахтар – Чорноморець 3:0 (Жадсон 6 пен., Коста 50, Адріано 66)

Оболонь – Кривбас 1:2 (Валєєв 55 - Морозюк 37, Андрієнко 41)

Закарпаття – Металург З 0:1 (Нестеров 48)

Турнірна таблиця за три тури до закінчення сезону

1 Шахтар 68        

2 Динамо 65        

3 Металіст 53

        

4 Дніпро 49        

5 Карпати 48        

6 Таврія 41        

7 Металург Д 36        

8 Арсенал 36        

9 Металург З 32        

10 Оболонь 30        

11 Ворскла 29        

12 Зоря 2 26        

13 Іллічівець 25        

14 Чорноморець 23        

15 Закарпаття 19        

16 Кривбас 18         

 

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