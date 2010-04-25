Карпати зробили подарунок Шахтареві

Чемпіонат України. Прем`єр-ліга. 27-й тур

Київське "Динамо" мінімально програло львівським "Карпатам", які практично гарантували собі місце в єврокубках.

Єдиний м`яч був забитий на 62-ій хвилині. Кожанов закинув м`яч в штрафну на Батісту, який виграв боротьбу у Юссуфа, одним дотиком обробив м`яч, а другим відправив його у ближній кут воріт Шовковського.

Цьому передувало видалення ще в першому таймі форварда киян Романа Зозулі. Нападнику, який вийшов на заміну, вистачило восьми хвилин на полі, щоб багато в чому передрішити результат матчу. Правда, зробив він це зовсім не на користь своєї команди. Для початку молодий форвард заробив жовту картку за грубий фол, а вже за кілька хвилин вирішив "намалювати" пенальті, прокинувши м`яч повз Тлумака і впавши на газон. Арбітр Віктор Швецов розібрався в епізоді і пред`явив Зозулі другу жовту картку за симуляцію.

Цікаво, що до кінця матчу гості так і не створили більш-менш небезпечного моменту біля воріт Тлумака, при цьому набагато гострішими були контрвипади львів`ян.

Востаннє "Карпати" змогли перемогти "Динамо" ще в далекому 2000-му році. Матч відбувся 30 липня, коли на своєму полі львів`яни забили два м`ячі без відповіді у ворота столичних гостей.

Зараз донецький "Шахтар" в недільному домашньому матчі з "Чорноморцем" має прекрасний шанс узяти ситуацію з боротьбою за чемпіонське під свій контроль.

Результати матчів:

Карпати - Динамо - 1:0

Гол: Батісту 62.

Дніпро - Таврія – 3:1

Голи: Селезньов 14, Ротань 59, Феррейра, 79 - Луценко 70

Металіст - Металург Д 2:0

Голи: Папа Гуйє 10, Коельйо 21

Зоря – Ворскла – 2:1

Голи: Силюк 39 пен., Полянський 69 - Маркоскі 85 пен.

Арсенал — Іллічівець – 3:1

Голи: Мазила 48, 60, Міколюнас 75 - Козоріз 59

Сьогодні відбудуться матчі:

Закарпаття - Металург З

Оболонь - Кривбас

Шахтар - Чорноморець

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