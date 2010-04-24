Польська делегація побувала на київському стадіоні

Польська делегація на чолі з генеральним консулом Польщі Едвардом ДОБРОВОЛЬСЬКИМ ознайомилася сьогодні в Києві з ходом будівництва до Євро-2012 Національного спортивного комплексу “Олімпійський”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту.

Члени делегації безпосередньо пересвідчилися, що на НСК "Олімпійський" розгорнуто повномасштабні будівельні роботи згідно із затвердженим проектом.

Активно ведуться роботи на ділянці спорудження VIP-зони та зони обслуговування вболівальників. Вже встановлено 10 із 80 металевих колон навісу над трибунами.

На будівельному майданчику працюють 1 тис. 633 робітники, майже 400 інженерно-технічних працівників. Роботи виконуються за допомогою 129 одиниць будівельної техніки, в тому числі 11 баштових кранів, зазначили в прес-службі Мінспорту.