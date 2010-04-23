Футбольним суддівством в Україні має керувати іноземець

Президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС вважає за доцільне найближчим часом призначити іноземного фахівця керівником Комітету арбітрів ФФУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам на прес-конференції.

“Я вважаю за доцільне, щоб у найближчий час ми підібрали кандидатуру іноземного фахівця такого рангу, як Любош МІХЕЛ, Маркус МЕРК (колишні футбольні арбітри – УНІАН)”, - сказав Г.СУРКІС. Президент ФФУ заявив, що іноземний фахівець за найближчі три роки має, у першу чергу, розбудувати систему навчання, відбору і призначення арбітрів.

Водночас він зауважив, що знайти оптимальну кандидатуру буде важко через низку факторів. Зокрема, ця людина має добре знати українську чи російську мову, а у нас, зауважив Г.СУРКІС, більшість арбітрів не знають іноземних мов.

Г.СУРКІС розповів, що у відповідь на закиди президентів деяких футбольних клубів у необ’єктивності роботи українських арбітрів раніше вже запропонував колишньому арбітру ФІФА, словаку Л.МІХЕЛУ, який зараз очолює міжнародний департамент футбольного клубу “Шахтар” (Донецьк), стати керівником Комітету арбітрів ФФУ. Однак, за словами Г.СУРКІСА, “Рінат АХМЕТОВ (президент “Шахтаря” – УНІАН) сказав: “Ні, він мені потрібен у “Шахтарі”.