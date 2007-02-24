Льюїс повернеться на ринг, щоб битися з Кличком

Знаменитий англійський боксер, колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі, 41-річний англієць Леннокс Льюїс оголосив про свій намір провести в нинішньому році поєдинок з українцем Віталієм Кличком. Як пише видання Daily Telegraph, цей поєдинок може відбутися в Лондоні.

За словами американського промоутера Боба Арума, Льюїс обговорив з ним можливість проведення такого бою. Арум повідомив також, що, за його інформацією, Льюїс вже розпочав тренування. Нагадаємо, що в 2003 році Кличко і Льюїс провели поєдинок в Лос-Анджелесі, який завершився перемогою британця. Судді зупинили бій після шостого раунду, заборонивши Кличку продовжувати поєдинок через сильн розсічення повіки.

Для Льюїса це був поки останній бій на професійному рингу. Кличко-старший останнього разу виходив на ринг в кінці 2004 року. 9 листопада 2005 року, за три дні до бою з американцем Хасимом Рахманом, Віталій Кличко оголосив про завершення кар`єри, пославшися на травми.

Проте 24 січня 2007 року українець дав прес-конференцію, на якій розповів, що вирішив знову повернутися на ринг, оскільки медики не знайшли до цього протипоказань. В даний час Кличко-старший шукає можливості битися з чемпіоном світу за версією WBC Олегом Маскаєвим.

В тому випадку, якщо Леннокс Льюїс і Віталій Кличко зможуть домовитися про поєдинок, бюджет цього бою складе як мінімум 25 мільйонів доларів.

Лента.ру