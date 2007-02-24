Футболіст оригінально помстився своїй колишній команді

Досить несподівано, навіть за сучасними поняттями, відреагував сербський футболіст Славомір Мілховіч на рішення тренера любительського клубу ФК "Мрамор" відрахувати його з команди.

Як повідомляє Newsru з посиланням на агентство Ananova, скривджений футболіст відразу подався на ферму своїх батьків, сів там за кермо справжнього трактора і, повернувшись на стадіон, без докрів сумління переорав клубне поле. "Хай вже ніхто тут не грає", - заявив горе-футболіст із завдатками справжнього фермера.

Зараз поборник суспільної моралі заарештований, йому пред’явлено звинувачення у знищенні приватної власності. Швидше за все, Славоміра Мілховіча не притягнуть до кримінальної відповідальності і обмежаться грошовим штрафом.